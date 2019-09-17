В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"

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Новый порядок растаможки транспортных средств с иностранной регистрацией обсуждался на совещании в Министерстве инфраструктуры Украины.
Об этом “сообщает”: https: //mtu.gov.ua/news/31152.html пресс-служба Мининфраструктуры.
«Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой», – подчеркнул Владислав Криклий.
В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.
«На сегодня у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможки спецавтомобилей», – отметил он.
Планируется разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки:*
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