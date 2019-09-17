0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 852 0

В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"

В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"

Новый порядок растаможки транспортных средств с иностранной регистрацией обсуждался на совещании в Министерстве инфраструктуры Украины.

Об этом “сообщает”: https: //mtu.gov.ua/news/31152.html пресс-служба Мининфраструктуры.

«Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой», – подчеркнул Владислав Криклий.

В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

«На сегодня у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможки спецавтомобилей», – отметил он.

Планируется разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки:*

  • Более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории планируют установить единую ставку растаможки, единый платеж.
  • Более новые автомобили которые будут растаможиваться по специальной формуле.

Мои Fiнансы:

  • 22 августа Закон о растаможке “еврономеров” вступил в силу.
  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней – 170 тысяч грн или конфискация этого транспортного средства;
  • За управление машиной на еврономерах – 8500 грн;
  • Повторное за год управление “еврономером” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.