В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"

Новый порядок растаможки транспортных средств с иностранной регистрацией обсуждался на совещании в Министерстве инфраструктуры Украины.

Об этом “сообщает”: https: //mtu.gov.ua/news/31152.html пресс-служба Мининфраструктуры.

«Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти за оценкой или доказательной базой», – подчеркнул Владислав Криклий.

В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

«На сегодня у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможки спецавтомобилей», – отметил он.

Планируется разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки:*

Более старые автомобили , которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории планируют установить единую ставку растаможки, единый платеж.

, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории планируют установить единую ставку растаможки, единый платеж. Более новые автомобили которые будут растаможиваться по специальной формуле.

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