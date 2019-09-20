В Украине повысили размер максимальной компенсации потерпевшим в ДТП

Лимиты страховых выплат по ОСАГО (обязательном страховании автогражданской ответственности) увеличены на треть с 21 сентября.

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21 сентября вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Нацкомфинуслуг решила на 30% поднять размер максимальной компенсации потерпевшим в ДТП и пересмотрела коэффициенты, которые страховщики используют при расчете стоимости «автогражданки». Эти изменения позволят поднять стоимость автострахования на 20%.

Суммы по таким договорам возросли на 30% и теперь, соответственно, составляют:

за вред имуществу потерпевших – до 130 тыс. грн.

за вред жизни и здоровью потерпевших – до 260 тыс. грн.

Распоряжением также устанавливаются новые значения корректирующих коэффициентов для расчета размера страховых премий по договорам ОСАГО.

В частности, был введен новый корректирующий коэффициент 0,9 для электромобилей и существенно пересмотрен в сторону повышения коэффициент для транспортных средств с иностранной регистрацией (с 2-4 до 5-10).

Изменен принцип определения территориального коэффициента: вместо места регистрации транспортного средства для целей тарификации коэффициент К2 будет устанавливаться по месту регистрации (проживания) собственника транспортного средства (физического лица) или месту нахождения юридического лица, указанного в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Также уменьшили количество тарифных зон с 7 до 6. При определении тарифной зоны вместо критерия количества жителей в населенном пункте прямо указаны названия населенных пунктов, относящихся к той или иной зоне.