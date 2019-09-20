Зеленский подписал закон О "таможенном безвизе" с Евросоюзом

Владимир Зеленский подписал Закон «О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы», который Верховная Рада приняла 12 сентября.

Об этом сообщается на портале парламента.

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“23.09.2019. Возвращено с подписью Президента”, – указано в карточке соответствующего законопроекта №1082 .

Как отмечают в пресс-службе Министерства финансов, законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Его основной задачей является введение в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.

Конвенция о процедуре общего транзита – это 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех Договаривающихся сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего IT продукта (New Computerised Transit System (NCTS)).

“NCTS – это IT продукт, который дает возможность наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков”, – отмечают в Минфине.

Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны отправления до страны-назначения через третьи страны в рамках Договорных сторон Конвенции по единым правилам.