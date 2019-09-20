Forbes: Duty-Free в Киеве стал одним из самых дешевых

Duty-Free в киевском аэропорту стал одним из самых доступных.

Об этом свидетельствует рейтинг Duty-Free аэропортов всех стран в журнале Forbes.

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Преимущественно Duty-Free отличаются друг от друга ценами. Как оказалось, стоимость одного и того же товара в зонах Duty-Free различных аэропортов может отличаться на 30% или даже больше.

“Путешественникам нужно с умом подходить к покупкам в Duty-Free. Там действительно хорошие предложения, но также и чрезвычайно завышенные цены”, – пишет автор Скотт Маеровиц с Points Guy.

Перед тем как покупать что-то в аэропорту, он советует туристам исследовать обычную цену на желаемый товар. Это сделать не сложно, учитывая то, что в аэропортах обычно есть бесплатный Wi-Fi.

Поэтому авторы исследования обратили внимание на стоимость алкоголя в зоне Duty-Free: в аэропортах Киева эта категория товаров оказалась дешевле, чем в других странах. Дороже всего алкоголь стоит на греческом Санторини, в аэропорту Аккры в Гане, а также Афинах.

Косметику исследователи советуют покупать в Лондоне, Дубае и Вене. Дороже она обойдется в Бангкоке, Цюрихе и Мадриде. Однако в испанской столице, как оказалось, выгодно покупать духи. Также на этот товар стоит обратить внимание в Лондоне и аэропорту города Порту в Португалии. Дороже парфюмерия стоит в Duty-Free Бангкока, Вены и Аккры. Цены на табачные изделия, согласно исследованию, оказались наиболее привлекательными в Сингапуре, Гонконге и Таиланде. Самые дорогие сигареты продают в Лондоне, Париже и Сиднее.