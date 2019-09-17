В Китае откроют аэропорт за $11,5 млрд

В Китае собираются открыть новый гигантский аэропорт в окрестностях Пекина. Аэропорт «Пекин-Даксин» примет первый коммерческий рейс 20 сентября.

Об этом сообщает CNN.

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Площадь четырех его взлетных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (1 миллион квадратных метров).

Своей первоначальной целью аэропорт задекларировал к 2025 году выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и 2 миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетных полос и будет обеспечивать перевозки не менее 100 миллионов пассажиров и 4 миллиона тонн грузов.

Аэропорт «Даксин» спроектировали архитектор Заха Хадид и ее китайские коллеги. Смета проекта составила 11,5 миллиарда долларов. Строительство началось в 2014 году. В строительных работах участвовали более 40 тысяч работников.

За его форму китайские СМИ окрестили аэропорт «морской звездой»: пять залов ожидания соединены в центре главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры. Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не более 600 метров (8 минут ходьбы).

«Пекин-Даксин» станет вторым аэродромом после столичного аэропорта Пекина, который работает на пределе своих мощностей.