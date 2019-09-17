0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

В Китае откроют аэропорт за $11,5 млрд

В Китае откроют аэропорт за $11,5 млрд

В Китае собираются открыть новый гигантский аэропорт в окрестностях Пекина. Аэропорт «Пекин-Даксин» примет первый коммерческий рейс 20 сентября.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также: Аэропорт Борисполь планирует начать реконструкцию второй взлетной зоны в 2020 году

Площадь четырех его взлетных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (1 миллион квадратных метров).

Своей первоначальной целью аэропорт задекларировал к 2025 году выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и 2 миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетных полос и будет обеспечивать перевозки не менее 100 миллионов пассажиров и 4 миллиона тонн грузов.

Аэропорт «Даксин» спроектировали архитектор Заха Хадид и ее китайские коллеги. Смета проекта составила 11,5 миллиарда долларов. Строительство началось в 2014 году. В строительных работах участвовали более 40 тысяч работников.

За его форму китайские СМИ окрестили аэропорт «морской звездой»: пять залов ожидания соединены в центре главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры. Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не более 600 метров (8 минут ходьбы).

«Пекин-Даксин» станет вторым аэродромом после столичного аэропорта Пекина, который работает на пределе своих мощностей.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.