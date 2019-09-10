День финансов, 13 сентября: прощание Привата с «клубничкой», единый счет для уплаты налогов, YES и Зеленский

Пятница, 13 сентября, оказалась вовсе не страшной. Даже наоборот – принесла много всего интересного:

НБУ и МВФ начали работать над новой программой для Украины. В ходе встречи Яков Смолий подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом крайне важно для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине. Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.

ПриватБанк официально прощается с дизайном карт «клубничка». В банке говорят, что когда осознали, что дизайнам карт «Универсальная» и «Карта для выплат» уже 7 лет, разработали несколько дизайнов карт и выбрали ту, которая понравилась всем. Сегодня ПриватБанк официально попрощался с «культовой клубничкой».

Кстати, сегодня же ПриватБанк ввел новый метод оплаты в интернете под названием PrivatPay. «Как он работает?», – спросите вы. Все просто: вы заказываете товар в интернете на любом сайте, в любом браузере, на любом устройстве. Затем выбираете способ оплаты с помощью PrivatPay. Вам приходит пуш-уведомление в Приват24 о подтверждении оплаты. Выбираете удобную карту и подтверждаете.

Готовы сдавать за 10%? Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции». Материальное вознаграждение предусматривается, когда речь идет о суммах, которые более чем в 5000 раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

Новые курорты в Карпатах и на Черном море: YES и Зеленский. Президент Владимир Зеленский презентовал ряд проектов, которые будут реализовываться в Украине с привлечением иностранного бизнеса под личные гарантии защиты инвестиций со стороны главы государства. Среди приоритетов — энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель.

Единый счет для уплаты налогов. Верховная Рада поддержала законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов № 1049 и № 1051. Единый счет – это счет, который налогоплательщик по собственному желанию может открыть в Государственной казначейской службе и использовать его для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Государственная налоговая служба (ГНС). Нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.

Амбициозная цель Мининфраструктуры. Правительство планирует запустить пилотный проект по использованию частной тяги на железной дороге до конца 2019 года. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, пока еще не выбрали направление, на котором планируют запустить частные локомотивы. Сейчас рассматриваются несколько вариантов.