ПриватБанк ввел новый метод оплаты в интернете PrivatPay.

Об этом Finance.ua сообщила Кристина Кармазина, руководитель e-commerce проектов ПриватБанка.

Как он работает? Вы заказываете товар в интернете на любом сайте, в любом браузере, на любом устройстве. Затем выбираете способ оплаты с помощью PrivatPay.

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Вам приходит пуш-уведомление в Приват24 о подтверждении оплаты. Выбираете удобную карту и подтверждаете.

По словам Кармазиной, это очень удобно, потому что не нужно вводить срок действия карты, номер карты, CVV.

«Вы видите сразу все свои карты и балансы, выбираете и все», – добавила она.

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Кроме того, банк ведет переговоры с зарубежными компаниями о том, чтобы там также добавить способ оплаты PrivatPay.