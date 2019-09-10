Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ПриватБанк ввел новый метод оплаты в интернете PrivatPay.
Об этом Finance.ua сообщила Кристина Кармазина, руководитель e-commerce проектов ПриватБанка.
Как он работает? Вы заказываете товар в интернете на любом сайте, в любом браузере, на любом устройстве. Затем выбираете способ оплаты с помощью PrivatPay.
Читайте также: ПриватБанк презентовал технологию FacePay
Вам приходит пуш-уведомление в Приват24 о подтверждении оплаты. Выбираете удобную карту и подтверждаете.
По словам Кармазиной, это очень удобно, потому что не нужно вводить срок действия карты, номер карты, CVV.
«Вы видите сразу все свои карты и балансы, выбираете и все», – добавила она.
Читайте также: Обновление Приват24. Что изменилось?
Кроме того, банк ведет переговоры с зарубежными компаниями о том, чтобы там также добавить способ оплаты PrivatPay.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 46846 11
Украина получила первую партию американского сжиженного газаВчера, 19:29 - 1622 8
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают изменения3 ч. назад - 1202 4
Volkswagen захотел купить TeslaВчера, 00:38 - 22898 4
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 3261 4
Межбанк: сегодня свое отыгрывал евроВчера, 18:30 - 3438
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 3261 4
Какие смартфоны покупают европейцы: топ-5 самых популярных брендовВчера, 22:09 - 2174 1
Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в УкраинеВчера, 20:59 - 2066
Верховная Рада Украины приняла закон о «сплите»Вчера, 16:28 - 1859
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце4 ч. назад - 161 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1295 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 507
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 918
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3984