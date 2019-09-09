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ПриватБанк презентовал технологию FacePay на Privat Innovation Day в Днепре.
Руководитель e-commerce процессов ПриватБанка Кристина Кармазина рассказала Finance.ua: зачем пользователям FacePay, как пользоваться технологией, и что необходимо будет сделать, чтобы ее подключить.
Что может FacePay? Это технология, которая позволит вам в магазине оплачивать свои покупки просто с помощью фото. Для оплаты по новой технологии клиенту не нужно будет иметь при себе ни смартфон, ни карту.
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К примеру, в магазине кассир пробивает товар, он выбирает оплату FacePay. Покупатель фотографируется на кассе, и если сходство с фото в приложении на 90%, то оплата проходит. После этого печатаете чек.
Что для этого надо?
Пока банк запускает пилотную версию, когда ожидать полноценный запуск – не говорят.
В ПриватБанке верят, что программа будет набирать популярность, поскольку партнер ПриватБанка – Visa провела исследование. Как демонстрируют его результаты, 72% украинцев хотят оплачивать покупки FaceID.
Кроме того, в компании Visa уделяют много внимания безопасности. Чтобы защитить данные, они усиливают дополнительные параметры, устанавливают лимиты на сумму чека. То есть, если сумма чека выше лимита, то на Приват24 придет уведомление о том, что лимит превышен.
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