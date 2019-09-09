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ПриватБанк презентовал технологию FacePay

ПриватБанк презентовал технологию FacePay

ПриватБанк презентовал технологию FacePay на Privat Innovation Day в Днепре.

Руководитель e-commerce процессов ПриватБанка Кристина Кармазина рассказала Finance.ua: зачем пользователям FacePay, как пользоваться технологией, и что необходимо будет сделать, чтобы ее подключить.

Что может FacePay? Это технология, которая позволит вам в магазине оплачивать свои покупки просто с помощью фото. Для оплаты по новой технологии клиенту не нужно будет иметь при себе ни смартфон, ни карту.

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К примеру, в магазине кассир пробивает товар, он выбирает оплату FacePay. Покупатель фотографируется на кассе, и если сходство с фото в приложении на 90%, то оплата проходит. После этого печатаете чек.

Что для этого надо?

  • Обновленное приложение Приват24;
  • Выбрать в меню раздел FacePay. Необходимо зарегестрироваться, дать согласие на то, что вы хотите оплачивать покупки таким образом;
  • Сделать там же фото, следуя указаниям приложения. Если человек меняет внешность, придет сообщение в Приват24, что необходимо сделать новые фото;
  • Выбрать карту, с которой будут списывать деньги, сохранить.

Пока банк запускает пилотную версию, когда ожидать полноценный запуск – не говорят.

В ПриватБанке верят, что программа будет набирать популярность, поскольку партнер ПриватБанка – Visa провела исследование. Как демонстрируют его результаты, 72% украинцев хотят оплачивать покупки FaceID.

Кроме того, в компании Visa уделяют много внимания безопасности. Чтобы защитить данные, они усиливают дополнительные параметры, устанавливают лимиты на сумму чека. То есть, если сумма чека выше лимита, то на Приват24 придет уведомление о том, что лимит превышен.

Справка Finance.ua:

  • FacePay24 использует одну из самых ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.
  • Amazon Rekognition создан на надежной и проверенной технологии глубокого обучения, разработанная экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео.
По материалам Finance.UA
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