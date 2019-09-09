Обновление Приват24: что изменилось

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Сегодня на Privat Innovation Day в Днепре ПриватБанк презентовал новую версию приложения Приват24.
Как рассказал Finance.ua Член Правления ПриватБанка Сергей Харитич, состоянием на август 2019 года приложением Приват24 пользуются 9,8 млн клиентов на web и mobile версиях. 8,1 млн установок приложения на мобильной версии. Это 80% всех установок приложений в Украине. Из них 6,8 млн активных пользователей на андроид, 2,05 млн – на ios. А новую версию приложения уже успели протестировать 252 тыс. клиентов.
По словам Харитича, все функции, которые были в доступны в старой версии приложения, будут доступны и в новой.
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