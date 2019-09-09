Обновление Приват24: что изменилось

Сегодня на Privat Innovation Day в Днепре ПриватБанк презентовал новую версию приложения Приват24.

Как рассказал Finance.ua Член Правления ПриватБанка Сергей Харитич, состоянием на август 2019 года приложением Приват24 пользуются 9,8 млн клиентов на web и mobile версиях. 8,1 млн установок приложения на мобильной версии. Это 80% всех установок приложений в Украине. Из них 6,8 млн активных пользователей на андроид, 2,05 млн – на ios. А новую версию приложения уже успели протестировать 252 тыс. клиентов.

По словам Харитича, все функции, которые были в доступны в старой версии приложения, будут доступны и в новой.

Среди изменений:

добавлена новая иконка черного цвета;

в приложении добавлены дизайны всех действующих карт;

по каждой карте доступны все выписки. Управления лимитами, есть возможность спрятать карты, если часто их не используешь;

в один клик добавлены все карты из меню кошелька, можно сортировать карты в кошельке по мере пользования.

раздел безопасность: появилась кнопка выхода из приложения;

появилась темная тема;

можно добавить все свои привычные платежи в отдельную иконку;

перевод валюты. Добавлены разные валюты и курсы Нацбанка. Имеется возможность выставить любой курс валют на главный экран;