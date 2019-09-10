Украинцы смогут платить налоги через единый счет

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Верховная Рада поддержала законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов № 1049 и № 1051.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.
Единый счет – это счет, который налогоплательщик по собственному желанию может открыть в Государственной казначейской службе и использовать его для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Государственная налоговая служба (ГНС).
Налоги, которые можно будет оплатить через единый счет:
Единый счет нельзя использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта – их администрируют другие электронные системы.
Доступ к единому счету плательщик будет иметь через свой электронный кабинет. Кроме того, налогоплательщик будет иметь право свободно распоряжаться средствами на едином счете, перечисляя их, например, и на счета для уплаты НДС.
Чтобы открыть единый счет, налогоплательщики должны подать заявление в ГНС через свой электронный кабинет. В свою очередь, ГНС отправляет Казначейству все данные о плательщике, которые будут необходимы Казначейству для перечисления его налоговых платежей.
Пополнение единого счета возможно через банковский счет или кассу банка, или иные платежные устройства.
Целью введения единого счета является упрощение процедуры уплаты налогов. Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. На плательщика больше не будет влиять изменение реквизитов бюджетных счетов, поскольку они будут обновляться в его кабинете автоматически. Следствием станет уменьшение количества ошибочно и излишне уплаченных налогов.
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