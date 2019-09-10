0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 219 0

Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции

Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции» (1010).

За такое решение проголосовали 283 народных депутата, против – 20, воздержались – 49, не голосовали – 49.

Читайте также: Верховная Рада Украины приняла закон о сплите

Предлагается перейти к практике передовых европейских стран и предусмотреть возможность материального вознаграждения для тех лиц, которые разоблачают коррупционеров.

«Материальное вознаграждение предусматривается, когда речь идет о состоянии, о суммах, которые более чем в 5000 раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан, то есть речь идет о $0,5 млн по большому счету. Обличители будут получать 10%, но не более 300 необлагаемых минимумов доходов граждан», – сообщил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Законопроектом предлагается внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции» относительно определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.