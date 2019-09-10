Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции» (1010).

За такое решение проголосовали 283 народных депутата, против – 20, воздержались – 49, не голосовали – 49.

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Предлагается перейти к практике передовых европейских стран и предусмотреть возможность материального вознаграждения для тех лиц, которые разоблачают коррупционеров.

«Материальное вознаграждение предусматривается, когда речь идет о состоянии, о суммах, которые более чем в 5000 раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан, то есть речь идет о $0,5 млн по большому счету. Обличители будут получать 10%, но не более 300 необлагаемых минимумов доходов граждан», – сообщил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Законопроектом предлагается внесение изменений в закон «О предотвращении коррупции» относительно определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.