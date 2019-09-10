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В Украине появятся частные железнодорожные перевозчики

В Украине появятся частные железнодорожные перевозчики

Правительство планирует запустить пилотный проект по использованию частной тяги на железной дороге до конца 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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«У нас есть амбициозная цель — до конца года сделать пилотный проект по частной тяги», — сообщил Криклий.

По его словам, проект будет пилотным и будет касаться исключительно грузовых перевозок. О масштабном введении частной тяги на железной дороге пока речь не идет.

«Если все наиболее прибыльные направления отдадут крупным корпорациям — это будет не совсем правильно. Но частная тяга — это хорошо, потому что в последние годы УЗ не способна сама себя обеспечить тягой», — сообщил Криклий.

По его словам, пока еще не выбрали направление, на котором планируют запустить частные локомотивы. Сейчас рассматриваются несколько вариантов.

Сейчас единственной компанией, которая имеет право осуществлять железнодорожные перевозки в Украине, является Укрзализныця. Если на украинскую железную дорогу запустят частные компании, то они сами будут определять цену перевозок, однако соответствующие маршруты должно согласовать государство.

По материалам hromadske.tv
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