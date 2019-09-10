НБУ и МВФ начали работать над новой программой для Украины

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Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программе сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Во встрече приняли участие Председатель Национального банка Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.
В ходе встречи Яков Смолий подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом крайне важно для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.
Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.
Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.
Представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог по новой программе сотрудничества.
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