НБУ и МВФ начали работать над новой программой для Украины

Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программе сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Во встрече приняли участие Председатель Национального банка Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.

В ходе встречи Яков Смолий подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом крайне важно для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.

Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.

Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

Представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог по новой программе сотрудничества.