0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 245 0

НБУ и МВФ начали работать над новой программой для Украины

НБУ и МВФ начали работать над новой программой для Украины

Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программе сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: По новой программе МВФ предложит 10 млрд долларов в течение 4-5 лет – экономист

Во встрече приняли участие Председатель Национального банка Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.

В ходе встречи Яков Смолий подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом крайне важно для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.

Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.

Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

Представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог по новой программе сотрудничества.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.