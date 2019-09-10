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Сегодня, 13 сентября 2019 года, ПриватБанк официально прощается с дизайном карт «клубничка».
Об этом рассказал Finance.ua Алексей Шабан, Член Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.
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«Когда мы поняли, что дизайнам карт «Универсальная» и «Карта для выплат» уже 7 лет, мы разработали несколько дизайнов карт и выбрали ту, которая понравилась всем. Сегодня ПриватБанк официально прощается с «культовой клубничкой», – рассказал Шабан.
С его слов, диджитал скины – эта технология, которая открыла путь к тому, что карты становятся персонализированными.
«Стараемся сделать персонализированные дизайны для каждого отдельно», – прокомментировал Шабан.
Руководитель направления инноваций ПриватБанка Егор Аветисов при этом отметил, что клиенты все больше уходят от карт.
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«Сегодня 22 млн клиентов ежедневно делают 20 млн транзакций. Меньше чем за два года оплаты с помощью гаджета увеличились в 11 раз. 52% перестали пользоваться картой, стали использовать телефон или часы. Мы называем это любовью к бесконтактной оплате», – добавил Аветисов.
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