Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроекты

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Президент Владимир Зеленский презентовал ряд проектов, которые будут реализовываться в Украине с привлечением иностранного бизнеса под личные гарантии защиты инвестиций со стороны главы государства.
Об этом он сказал в ходе выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Мыстецком арсенале в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.
“Нам есть, что вам всем предложить. Это ряд проектов, в которые под мои личные гарантии защиты я приглашаю иностранный бизнес”, — сказал глава государства.
Как отметил Зеленский, среди его приоритетов — энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель.
Также он пригласил присутствующих на инвестиционный форум в городе Мариуполе Донецкой области, который состоится в октябре, и анонсировал несколько проектов.
“Амбициозная задача — превращение пустынных земель на плодородные”, — пояснил глава государства.
“Вчера Верховная Рада приняла закон о содействии и помощи кинопроизводству, о rebate, и приглашаем всех убедиться — у нас не хуже снимать, чем в Будапеште и в Польше, у нас очень красивая страна”, — отметил президент.
“Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город, с нуля”, — заявил Зеленский.
“Карпаты большие, и у нас есть гигантский потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проект в Славском и Боржаве”, — доложил Президент.
“Проект на пересечении искусства, образования и бизнеса. Прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины”, — пояснил глава государства.
“Это неполный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину. Ждем в гости, будем рады. Вкладывайте деньги в Украину”, — резюмировал Зеленский.
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