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Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроекты

Новые курорты в Карпатах и на Черном море: Зеленский представил свои инвестпроекты

Президент Владимир Зеленский презентовал ряд проектов, которые будут реализовываться в Украине с привлечением иностранного бизнеса под личные гарантии защиты инвестиций со стороны главы государства.

Об этом он сказал в ходе выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Мыстецком арсенале в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Нам есть, что вам всем предложить. Это ряд проектов, в которые под мои личные гарантии защиты я приглашаю иностранный бизнес”, — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, среди его приоритетов — энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель.

Также он пригласил присутствующих на инвестиционный форум в городе Мариуполе Донецкой области, который состоится в октябре, и анонсировал несколько проектов.

  • Указано, что первый — проект ирригации в южных регионах страны, в частности, в Херсонской области.

“Амбициозная задача — превращение пустынных земель на плодородные”, — пояснил глава государства.

  • Второй проект — межуниверситетский IT-кластер в Харькове.
  • Также Зеленский намерен содействовать созданию в Киеве центра кинопроизводства.

“Вчера Верховная Рада приняла закон о содействии и помощи кинопроизводству, о rebate, и приглашаем всех убедиться — у нас не хуже снимать, чем в Будапеште и в Польше, у нас очень красивая страна”, — отметил президент.

  • Следующий проект — новый курорт на побережье Черного моря.

“Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город, с нуля”, — заявил Зеленский.

  • Еще один проект — новые горнолыжные курорты.

“Карпаты большие, и у нас есть гигантский потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проект в Славском и Боржаве”, — доложил Президент.

  • Также в Украине, по его словам, будут способствовать иmpact-инвестированию.

“Проект на пересечении искусства, образования и бизнеса. Прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины”, — пояснил глава государства.

  • Кроме того, планируется развивать остров Хортицу в Запорожье “как сердце казачества и центр силы украинского национального духа”.
  • Следующий проект — масштабный парк развлечений для гостей из Восточной и Центральной Европы.

“Это неполный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину. Ждем в гости, будем рады. Вкладывайте деньги в Украину”, — резюмировал Зеленский.

По материалам Дело
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