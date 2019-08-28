День финансов, 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности, sim-карты по паспортам, диджитализация документооборота

Вторник, 3 сентября. О первых важных решениях нового парламента, новых законопроектах и планах.

Снятие неприкосновенности с народных депутатов. Сегодня ВРУ одобрила во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, представитель президента в Верховной Раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. По его словам, в парламенте найдется достаточно голосов за снятие иммунитета с президента Украины.

Sim-карты по паспортам. Народные депутаты внесли законопроект, который предусматривает обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи. Все анонимные абоненты должны будут в обязательном порядке предоставить свои личные данные операторам. В случае принятия, закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

Полная диджитализация документооборота. Дмитрий Дубилет сообщил, что с 1 октября заработает электронный документообмен между государственными органами. В то же время, есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов. Среди прочего, он заявил, что после перевода документов в электронный формат начнется их ревизия на предмет необходимости их существования.

Отмена е-декларирования для госслужащих. Но не для всех. Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество госслужащих, которым нужно обязательно подавать ежегодную электронную налоговую декларацию. Законопроектом предлагается изменить структуру управления НАБУ, а также уменьшить государственное финансирование политических партий и обеспечивать его только тем партиям, которые прошли в парламент.

Особенности рынка земли. После запуска земельной реформы иностранцы смогут в Украине покупать земли сельскохозяйственного назначения. Но только при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства. Для украинских фермеров планируют дать возможность получить кредит по значительно низшей кредитной ставке.