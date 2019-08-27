В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.
Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Перед голосованием к нардепам обратился Президент Владимир Зеленский, призвав их выполнить предвыборные обещания и отменить неприкосновенность.
“Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям. Снятия неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины”, – сказал Президент.
Законопроект еще осенью 2017 года зарегистрировал Петр Порошенко, предложив отменить иммунитет с 2020 года. Нардепы направили этот документ вместе с альтернативным проектом, внесенным группой депутатов, на оценку Конституционного суда. Оба документа были признаны КСУ не противоречащими Основному закону. Вместе с тем КСУ высказал свои замечания относительно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.
Суть документа сводится к изъятию из статьи 80 Конституции двух частей, в которых говорится о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.
“Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”, – сказано в тексте документа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Показан уникальный советский спорткар, разгонявшийся до 210 км/часВчера, 03:00 - 6623 7
Правительство планирует запретить бумажный документооборот в госорганах с 1 октябряВчера, 16:12 - 1179 5
Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентовВчера, 08:03 - 3045 4
Кто может потерять право на субсидиюВчера, 20:01 - 21135 3
Украина планирует получить до 1 млрд кубометров американского сжиженного газа - Министерство энергетики и защиты окружающей среды4 ч. назад - 301 2
Кто может потерять право на субсидиюВчера, 20:01 - 21135 3
Какие штрафы ждут предпринимателя, не заплатившего ЕСВВчера, 14:01 - 4659 1
Зеленский назвал наиболее коррупционные органы властиВчера, 19:02 - 2884 1
Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих3 ч. назад - 2821 1
Банки должны снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки - ЗеленскийВчера, 17:01 - 2462
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Вчера, 15:10 - 350
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40442 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 981 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 920
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1990