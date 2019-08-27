В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Перед голосованием к нардепам обратился Президент Владимир Зеленский, призвав их выполнить предвыборные обещания и отменить неприкосновенность.

“Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям. Снятия неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины”, – сказал Президент.

Законопроект еще осенью 2017 года зарегистрировал Петр Порошенко, предложив отменить иммунитет с 2020 года. Нардепы направили этот документ вместе с альтернативным проектом, внесенным группой депутатов, на оценку Конституционного суда. Оба документа были признаны КСУ не противоречащими Основному закону. Вместе с тем КСУ высказал свои замечания относительно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.

Суть документа сводится к изъятию из статьи 80 Конституции двух частей, в которых говорится о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.

“Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”, – сказано в тексте документа.