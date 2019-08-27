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Дубилет сообщил, когда произойдет полная диджитализация документооборота

Дубилет сообщил, когда произойдет полная диджитализация документооборота

Дмитрий Дубилет сообщил, что с 1 октября заработает электронный документообмен между государственными органами.

Полная диджитализация документооборота будет проходить в ближайшие 1-2 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить”, – написал он на своей странице в Facebook.

“Вчера СМИ распространили новость о том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Документообмен – это обмен документами между органами. Документооборот – это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие 1-2 года”, – добавил министр.

Но есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов.

Среди прочего, он заявил, что после перевода документов в электронный формат начнется их ревизия на предмет необходимости их существования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров планирует запретить бумажный документооборот в государственных органах власти с 1 октября.

По материалам Finance.UA
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