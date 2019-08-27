Правительство планирует запретить бумажный документооборот в госорганах с 1 октября

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров планирует запретить бумажный документооборот в государственных органах власти с 1 октября.

Об этом он сказал во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов в Офисе Президента.

“С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного обращения. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед министром Кабинета министров (Дмитрием Дубилетом – ред.)”, – сказал Гончарук.

Кроме того, он добавил, что правительство до конца месяца публично представит программу и список крупных национальных проектов, которые должны заинтересовать инвесторов и общество.

“Мы за последний месяц собрали информацию о национальных проектах, поскольку нам нужны яркие истории, которые будут показывать новую Украину. Нам надо показать и обществу, и инвесторам, и миру, что Украина меняется не на бумаге, а на делах”, – пояснил Гончарук.

Он отметил, что часть проектов правительство ожидает получить от общества.