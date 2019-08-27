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Гончарук рассказал про условия покупки земли иностранцами после запуска реформы

Гончарук рассказал про условия покупки земли иностранцами после запуска реформы

Земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире “Свободы слова”.

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Он уточнил, что покупка земель иностранцами возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.

“Нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, в Украине, и здесь платят налоги”, – сказал Гончарук.

По его словам, для украинских фермеров планируется создать определенные преференции, в том числе компенсации процентной ставки по кредитам.

“Мы планируем, чтобы украинец был потенциально на более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент”, – сказал Гончарук, добавив, что доступ к земельному рынку будут иметь как физические лица, так и компании.

По материалам РБК-Украина
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