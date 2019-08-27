Гончарук рассказал про условия покупки земли иностранцами после запуска реформы

Земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире “Свободы слова”.

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Он уточнил, что покупка земель иностранцами возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.

“Нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, в Украине, и здесь платят налоги”, – сказал Гончарук.

По его словам, для украинских фермеров планируется создать определенные преференции, в том числе компенсации процентной ставки по кредитам.

“Мы планируем, чтобы украинец был потенциально на более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент”, – сказал Гончарук, добавив, что доступ к земельному рынку будут иметь как физические лица, так и компании.