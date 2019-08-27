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Стефанчук назвал сроки внесения закона о снятии неприкосновенности с президента

Стефанчук назвал сроки внесения закона о снятии неприкосновенности с президента

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности Президента Украины.

“Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующей неделе – один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности Президента Украины”, – заявил Стефанчук.

Председатель фракции “Слуга народа” в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов за снятие иммунитета с президента Украины.

“Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого, и они будут дружно говорить “за”, – заявил Арахамия.

По материалам РБК-Украина
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