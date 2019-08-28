Гончарук сообщил, как создать условия для покупки участка земли для фермеров

Украине следует создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку», – сказал Алексей Гончарук.

Старт земельной реформы – на лето следующего года.

К этому времени Правительство совместно с НБУ должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас – взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.

Что сделают – снизят ставки по кредитам в целом и сделают их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка.

Де-юре доступ к покупке земельного участка будет иметь украинское физическое лицо и украинское юридическое лицо.

«Нам нужно разрешить операции с землей для всех, у кого есть возможность ее обрабатывать. В том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят здесь налоги», – отметил он.

Его команда вместе с экспертами из банка просчитали сценарии, по которым можно открыть рынок земли.

«Мы посмотрели на то, в каких комбинациях эффект от открытия земли будет максимальным. По какой модели реформы мы, как украинцы, сможем получить максимальный экономический рост, а 1% роста ВВП – это примерно 15 млрд грн дополнительных в бюджете. Это значит, что у нас будут дополнительные деньги, чтобы строить школы, дороги, инфраструктуру, вкладываться в образование и так далее», – сказал Гончарук.