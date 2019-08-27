Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортам

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Народные депутаты предлагают обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных.
Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту №1083 от 29 августа 2019 года, который обнародован на сайте парламента.
Что могут разрешить – операторам мобильной связи блокировать “серым” мобильным терминалам доступ к своим сетям.
Документ также предлагает ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины:
Закон (в случае принятия) вступит в силу 1 июля 2020 года. Но есть переходной период, и он составляет 5 лет. Датой окончательного введения нормы определено 1 января 2024 года.
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