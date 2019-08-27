Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество госслужащих, которым нужно обязательно подавать ежегодную электронную налоговую декларацию.

Такой законопроект №1029 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции” опубликован на сайте Верховной Рады.

Что предлагается – изменить структуру управления НАБУ, а также уменьшить государственное финансирование политических партий и обеспечивать его только тем партиям, которые прошли в парламент.

Законопроектом предлагается также изменить форму правления НАПК с коллегиальной на единоличную, когда главу Нацагентства будут назначать на должность Кабинета Министров согласно представлению конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.

Планируется ограничить круг лиц, на которых закон возлагает обязанность подачи указанных уведомлений только должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Также декларировать доходы должны субъекты, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Справка Finance.ua

Столичные налоговики напомнили киевлянам-плательщикам, что отныне действует новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Эта форма дополнена информацией о доходах, полученных в качестве вознаграждения, и о доходах, полученных за аренду земли.