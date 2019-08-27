Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих

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Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество госслужащих, которым нужно обязательно подавать ежегодную электронную налоговую декларацию.
Такой законопроект №1029 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции” опубликован на сайте Верховной Рады.
Что предлагается – изменить структуру управления НАБУ, а также уменьшить государственное финансирование политических партий и обеспечивать его только тем партиям, которые прошли в парламент.
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