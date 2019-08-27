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Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих

Президент предлагает отменить е-декларирование для некоторых госслужащих

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество госслужащих, которым нужно обязательно подавать ежегодную электронную налоговую декларацию.

Такой законопроект №1029 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции” опубликован на сайте Верховной Рады.

Что предлагается – изменить структуру управления НАБУ, а также уменьшить государственное финансирование политических партий и обеспечивать его только тем партиям, которые прошли в парламент.

  • Законопроектом предлагается также изменить форму правления НАПК с коллегиальной на единоличную, когда главу Нацагентства будут назначать на должность Кабинета Министров согласно представлению конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.
  • Планируется ограничить круг лиц, на которых закон возлагает обязанность подачи указанных уведомлений только должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
  • Также декларировать доходы должны субъекты, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Справка Finance.ua

  • Столичные налоговики напомнили киевлянам-плательщикам, что отныне действует новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Эта форма дополнена информацией о доходах, полученных в качестве вознаграждения, и о доходах, полученных за аренду земли.
  • Среди изменений: введено отдельное приложение Ф3 «РАСЧЕТ суммы налога, на которую уменьшаются налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, в связи с использованием права на налоговую скидку».
По материалам Finance.UA
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