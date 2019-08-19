День финансов, 23 августа: размер "минималки" на 2020 год, газ по летним ценам, отчеты доходности госбанков

Пятница, 23 августа: какие госбанки имеют самую большую доходность, и в каких регионах уже можно купить газ по летним ценам:

Отчеты доходности четырех госбанков. По итогам первого полугодия 2019 года прибыль банков государственного сектора составила 19,5 млрд грн, что составляет 65% прибыли всего банковского сектора. При этом почти 60% всей прибыли банков сформировал АО КБ «ПриватБанк» – 18,3 млрд грн. Какие банки следуют за ним – читайте.

При этом в НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком. В украинских судах рассматривается более 270 дел, связанных с ПриватБанком, в которых фигурирует Национальный банк Украины.

Размер минимальной заработной платы на 2020 год. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что сейчас в Украине есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году повысить размер минимальной заработной платы. Ее уровень планируют поднять до 7000 гривен.

Газ по летним ценам. В “Нафтогазе” сообщили, в каких регионах уже можно купить #ГазПроЗапас по летним ценам. Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона”, – говорится в сообщении. На карте указано, в каких областях предложение уже доступно.

Новый стандарт автогражданки. В Украине вводятся новые полисы автогражданки. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Старые бланки полисов, которые изготовлены до вступления в силу нового распоряжения, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.

На украинских дорогах внедряют инновационные технологии. Скоро на дорогах появится автономное освещение на солнечных батареях, что должно снизить количество ДТП. Фонари питаются от солнечной энергии. Это позволит существенно сократить потребление электроэнергии. Перед тем, как начать работы, «Укравтодор» определил самые аварийные участки на дорогах Кировоградской области. Именно там в первую очередь и появится автономное освещение.

Первый “еврономер” оштрафовали. 22 августа Закон о растаможке “еврономеров” вступил в действие. Ранее в МВД сообщили, что владельцев автомобилей с иностранной регистрацией ждут жесткие санкции, если те не заплатят штраф. В таком случае их машину могут конфисковать. В Кропивницком патрульные выписали штраф владельцу авто за нарушение таможенных правил после завершения периода растаможки.