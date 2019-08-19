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На украинских дорогах внедряют инновационные технологии

На украинских дорогах внедряют инновационные технологии

Скоро на дорогах появится автономное освещение на солнечных батареях, что должно снизить количество ДТП. Дорожники уже активно строят фундаменты под опоры для установки таких фонарей.

Перед тем, как начать работы, «Укравтодор» определил самые аварийные участки на дорогах Кировоградской области. Именно там в первую очередь и появится автономное освещение. Кроме того, такие фонари будут и на площадках габаритно-весового контроля.

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Фонари питаются от солнечной энергии. Это позволит существенно сократить потребление электроэнергии. Как известно, уличное освещение требует очень много электроэнергии, которая сейчас стоит достаточно дорого. Солнечные батареи позволят освещать проблемные участки дорог без дополнительных затрат.

Сколько денег выделено на реализацию данного проекта – не сообщается.

По материалам autonews.ua
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