Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине (инфографика)

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Укравтодор создал онлайн ресурс для отслеживания ремонтных работ и состояния проезда.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.
“На этой карте воспроизведена оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтах”, – говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время она активно наполняется информацией, которая проходит проверку.
“Отныне одним прикосновением на карте, удобным способом каждый пользователь сможет спланировать поездку и получить подробную информацию о виде ремонта и сроках его выполнения. Будет доступна также информация о прозрачности выполнения дорожных работ”, – добавили в пресс-службе.
В начале сентября состоится официальная презентация и запуск интерактивной карты в работу.
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