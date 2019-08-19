Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине (инфографика)

Укравтодор создал онлайн ресурс для отслеживания ремонтных работ и состояния проезда.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.

“На этой карте воспроизведена оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтах”, – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время она активно наполняется информацией, которая проходит проверку.

“Отныне одним прикосновением на карте, удобным способом каждый пользователь сможет спланировать поездку и получить подробную информацию о виде ремонта и сроках его выполнения. Будет доступна также информация о прозрачности выполнения дорожных работ”, – добавили в пресс-службе.

В начале сентября состоится официальная презентация и запуск интерактивной карты в работу.