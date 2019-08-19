Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплачено

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22 августа Закон о растаможке “еврономеров” вступил в действие. Ранее в МВД сообщили, что владельцев автомобилей с иностранной регистрацией ждут жесткие санкции, если те не заплатят штраф. В таком случае их машину могут конфисковать.
Первый штраф получил владелец “еврономера”. В Кропивницком патрульные выписали штраф владельцу авто за нарушение таможенных правил после завершения периода растаможки.
Об этом сообщил лидер “єврономеров” Олег Ярошевич в Facebook.
По его словам, оформили протокол на водителя Opel Astra на єврономерах, которого остановили на трассе Киев-Знаменка на посту “Александровка”.
Владельца авто оштрафовали на 8,5 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что Президент инициировал отсрочку введения штрафных санкций на три месяца, и уже в ближайшее время этот законопроект будет одобрен.
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