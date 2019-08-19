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В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)

В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)

В “Нафтогазе” сообщили, в каких регионах уже можно купить #ГазПроЗапас по летним ценам.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза” в Twitter.

“Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона”, – говорится в сообщении.

На карте указано, в каких областях наше предложение уже доступно

Справка Finance.ua

  • Украинцы могут предоплатить необходимые объемы газа на зиму. “Нафтогаз” вводит предоплату на газ для отопительного сезона по летней цене.
  • Предложение основывается на том, чтобы граждане имели возможность самостоятельно приобретать необходимые объемы газа для использования его во время отопительного сезона по летним ценам.
  • Одна семья может приобрести до 25 тыс. кубических метров.
По материалам Finance.UA
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