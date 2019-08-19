В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)

В “Нафтогазе” сообщили, в каких регионах уже можно купить #ГазПроЗапас по летним ценам.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза” в Twitter.

“Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона”, – говорится в сообщении.

На карте указано, в каких областях наше предложение уже доступно



Справка Finance.ua

Украинцы могут предоплатить необходимые объемы газа на зиму. “Нафтогаз” вводит предоплату на газ для отопительного сезона по летней цене.

Предложение основывается на том, чтобы граждане имели возможность самостоятельно приобретать необходимые объемы газа для использования его во время отопительного сезона по летним ценам.