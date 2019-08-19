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Минфин обнародовал отчеты доходности четырех госбанков (таблица)

Минфин обнародовал отчеты доходности четырех госбанков (таблица)

Министерство финансов Украины продолжает публиковать информацию о деятельности банков государственного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль банков государственного сектора составила 19,5 млрд грн, что составляет 65% прибыли всего банковского сектора. При этом почти 60% всей прибыли банков сформировал АО КБ «ПриватБанк» – 18,3 млрд грн. “Укрэксимбанк” получил прибыль в 862 млн грн, “Укргазбанк” – 276 млн грн и “Ощадбанк” – 122 млн грн.

Во втором квартале продолжилось увеличение объема кредитного портфеля физических лиц, который составил 2,2 млрд грн (с 01.01.2019 – 4,6 млрд грн), что было обусловлено ростом потребительского кредитования.

Продолжилась и тенденция роста средств населения в банках. Так, во II квартале их объем вырос на 4,5 млрд грн (по сравнению с 01.01.2019 – на 7,9 млрд грн).

По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

В Минфине также сообщили, что доля национализированного “ПриватБанка” составляет 21% в активах банков и 34% на депозитах физических лиц.

По материалам Finance.UA
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