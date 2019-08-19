Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грн

Сейчас Украине есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году повысить размер минимальной заработной платы. Ее уровень планируют поднять до 7000 гривен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«По последним данным Госкомстата, рост ВВП сегодня составляет 4,6%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Это означает, что сегодня есть все возможности, чтобы планировать рост минимальной заработной платы значительно большими темпами, чем раньше», – сказал он.

Правительство должно зафиксировать в проекте Государственного бюджета Украины на следующий год размер минимальной заработной платы не менее 6,5 тысячи гривен на старте, а в течение года довести ее до 7000 гривен.

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По прогнозам Министерства финансов, показатели минимальной зарплаты в Украине так будут расти:

В 2019 году – 4173 грн;

В 2020 году – 4723 грн;

В 2021 году – 5003 грн;

В 2022 году – 5290 грн.