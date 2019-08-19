Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грн

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Сейчас Украине есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году повысить размер минимальной заработной платы. Ее уровень планируют поднять до 7000 гривен.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«По последним данным Госкомстата, рост ВВП сегодня составляет 4,6%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Это означает, что сегодня есть все возможности, чтобы планировать рост минимальной заработной платы значительно большими темпами, чем раньше», – сказал он.
Правительство должно зафиксировать в проекте Государственного бюджета Украины на следующий год размер минимальной заработной платы не менее 6,5 тысячи гривен на старте, а в течение года довести ее до 7000 гривен.
По прогнозам Министерства финансов, показатели минимальной зарплаты в Украине так будут расти:
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