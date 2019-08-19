Принят новый стандарт автогражданки

В Украине вводятся новые полисы автогражданки. Это утверждено распоряжением № 1514.

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Новые образцы таких документов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:

Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

Образец визуальной формы и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подтверждающего заключение внутреннего электронного договора;

Образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Когда вступает в силу – с 21 сентября 2019 года.

Старые бланки полисов, которые изготовлены до вступления в силу распоряжения №1514, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.