Принят новый стандарт автогражданки

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В Украине вводятся новые полисы автогражданки. Это утверждено распоряжением № 1514.
Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Новые образцы таких документов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:
Когда вступает в силу – с 21 сентября 2019 года.
Старые бланки полисов, которые изготовлены до вступления в силу распоряжения №1514, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.
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