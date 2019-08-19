0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 640 0

Принят новый стандарт автогражданки

Принят новый стандарт автогражданки

В Украине вводятся новые полисы автогражданки. Это утверждено распоряжением № 1514.

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Новые образцы таких документов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств:

  • Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

Карты для водителей

  • Образец визуальной формы и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подтверждающего заключение внутреннего электронного договора;
  • Образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Когда вступает в силу – с 21 сентября 2019 года.

Старые бланки полисов, которые изготовлены до вступления в силу распоряжения №1514, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО до 1 марта 2020 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.