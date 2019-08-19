В НБУ назвали количество судебных споров, связанных с ПриватБанком

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В украинских судах рассматривается более 270 дел, связанных с ПриватБанком, в которых фигурирует Национальный банк Украины.
Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос УНН.
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“Национальный банк Украины является ответчиком по 149 делам и истцом в 129 делах в украинских судах, связанных с ПриватБанком. Подавляющее большинство указанных судебных исков еще рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций”, – сообщили в НБУ.
Также ожидается рассмотрение по существу иска по рефинансированию ПриватБанка в швейцарском суде.
“Кроме того, в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы с 18 декабря 2018 года рассматривается иск Национального банка против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования ПриватБанку. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Национальным банком, которая на сегодня составляет около 9 млрд грн. И.В. Коломойский не выполнил ни одного из этих обязательств перед Национальным банком. Рассмотрение швейцарским судом этого дела по существу еще не состоялось”, – сообщили в НБУ.
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