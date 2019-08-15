День финансов, 19 августа: 15 незаконных строек в Киеве, 6 стран для пенсионеров и 10 для фрилансеров

Понедельник, 19 августа: Какие стройки в столице КГГА признала незаконными, и что будет в новых договорах на воду:

ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров. В списке наиболее развивающихся стран для фриланса Украина находится на 5 месте. Об этом сказано в отчете, опубликованном на платформе Payoneer. Для исследования собраны данные 300 тысяч представителей в сети Payoneer. На первом месте США, за ними Великобритания и Бразилия. Обогнал Украину и Пакистан.

Долг перед РФ в 3 млрд долларов. Министерство финансов Российской Федерации обнародовало данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года. Не обошлось и без претензий к Украине. Как утверждают в Москве, общая задолженность по государственным кредитам составляла 39,4 млрд долларов. На первом месте находится Беларусь, а Украина на втором.

Незаконные 15 строек в Киеве. Комиссия при КГГА признала полностью незаконными 15 объектов строительства с последующей отменой разрешений. В частности, инициировано шесть уголовных производств. Какие жилые комплексы полностью признаны нелегальными – читайте тут.

Новые договора на отопление и воду. Правительство утвердило Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения. Переподписание действующих договоров с потребителями – до 1 мая 2020 года. Принудительный порядок заключения договоров будет действовать с 1 мая 2020-го.

Пенсии за счет средств от растаможивания “еврономеров”. Повышение средней пенсии за второй квартал 2019 года произошло за счет средств, полученных от растаможивания “еврономеров”. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. За июнь 2019 года в бюджет Фонда за растаможку автомобилей на “еврономерах” поступило 7,9 млрд грн, и 6,1 млрд грн из этой суммы были направлены на индексацию пенсий.

Кстати, вот вам шесть стран, где пенсионерам живется лучше всего. Пока в Украине следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года, в Норвегии пенсионеры получают средние выплаты в размере 20,000 норвежских крон (больше 55 тысяч гривен) в месяц. Больше о других странах, где пенсионеры получают достойные выплаты.

МАУ распродает билеты ко Дню Независимости. Скидки действуют в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Например, билет в Вильнюс вам обойдется в сумму от 680 грн, в Варшаву — от 730 грн, а Копенгаген — от 931 грн. Сроки действия акции – до 1 сентября 2019 года. Подробнее про города и цены.