Что будет в новых договорах на отопление и воду

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Правительство утвердило Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения.
Правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.
Решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.
Об этом сказано в постановлении «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению и типовым договорам о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения».
Переподписание действующих договоров с потребителями – до 1 мая 2020 года.
Варианты договоров по холодной воде:
Принудительный порядок заключения договоров будет действовать с 1 мая 2020-го.
Что будет в новых договорах:
Новые виды платежей:
Исполнитель коммунальной услуги самостоятельно осуществит перерасчет, если оказывал услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме.
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