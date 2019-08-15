Что будет в новых договорах на отопление и воду

Правительство утвердило Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения.

Правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.

Решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

Об этом сказано в постановлении «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению и типовым договорам о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения».

Переподписание действующих договоров с потребителями – до 1 мая 2020 года.

Варианты договоров по холодной воде:

могут быть индивидуальным потребителем;

заключить коллективный договор;

могут стать коллективным потребителем.

Принудительный порядок заключения договоров будет действовать с 1 мая 2020-го.

Что будет в новых договорах:

начисление пени за несвоевременную оплату услуг в размере до 0,01% в день.

будет возможность отключения всех видов услуг, включая подачу питьевой воды.

Новые виды платежей:

Взносы по: установке; обслуживанию; замена узлов коммерческого учета.

Плата за абонентское обслуживание.

Плата за обслуживание внутридомовых систем.

Пеня за несвоевременную оплату.

Исполнитель коммунальной услуги самостоятельно осуществит перерасчет, если оказывал услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме.