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Что будет в новых договорах на отопление и воду

Что будет в новых договорах на отопление и воду

Правительство утвердило Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения.

Правила будут регулировать отношения между субъектами хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, и потребителями этих услуг.

Решение принято в соответствии с требованиями новой редакции Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

Об этом сказано в постановлении «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению и типовым договорам о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведения».

Переподписание действующих договоров с потребителями – до 1 мая 2020 года.

Варианты договоров по холодной воде:

  • могут быть индивидуальным потребителем;
  • заключить коллективный договор;
  • могут стать коллективным потребителем.

Принудительный порядок заключения договоров будет действовать с 1 мая 2020-го.

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Что будет в новых договорах:

  • начисление пени за несвоевременную оплату услуг в размере до 0,01% в день.
  • будет возможность отключения всех видов услуг, включая подачу питьевой воды.

Новые виды платежей:

  • Взносы по: установке; обслуживанию; замена узлов коммерческого учета.
  • Плата за абонентское обслуживание.
  • Плата за обслуживание внутридомовых систем.
  • Пеня за несвоевременную оплату.

Исполнитель коммунальной услуги самостоятельно осуществит перерасчет, если оказывал услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме.

По материалам Finance.UA
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