Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всего

Эксперты определили страны, где пенсионеры живут лучше всего. А в Украине следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.

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Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн, об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Страны, где пенсионеры получают самые большие выплаты:

Норвегия – пенсионеры получают средние выплаты в размере 20,000 норвежских крон (больше 55 тысяч гривен) в месяц,

Швейцария – 3278 франков (около 84 000 гривен).

Люксембург – 3000 евро.

Швеция – 2000 долларов (больше 55 тысяч гривен.

Австралия – 1,100 долларов (30 679 гривен).

Япония – 67 000 иен (16 000 гривен).

Справка Finance.ua

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров.

Средний размер выплаты после перерасчета составил около 3 тыс. гривен.

Минимальная пенсия с 1 июля выросла – 1564 грн.