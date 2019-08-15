0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всего

Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всего

Эксперты определили страны, где пенсионеры живут лучше всего. А в Украине следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.

Читайте также: Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн, об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Страны, где пенсионеры получают самые большие выплаты:

  • Норвегия – пенсионеры получают средние выплаты в размере 20,000 норвежских крон (больше 55 тысяч гривен) в месяц,
  • Швейцария – 3278 франков (около 84 000 гривен).
  • Люксембург – 3000 евро.

Как накопить на пенсию

  • Швеция – 2000 долларов (больше 55 тысяч гривен.
  • Австралия – 1,100 долларов (30 679 гривен).
  • Япония – 67 000 иен (16 000 гривен).

Справка Finance.ua

  • В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров.
  • Средний размер выплаты после перерасчета составил около 3 тыс. гривен.
  • Минимальная пенсия с 1 июля выросла – 1564 грн.
  • Максимальная пенсия – 15,6 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.