Определили шесть стран, где пенсионерам живется лучше всего

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Эксперты определили страны, где пенсионеры живут лучше всего. А в Украине следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.
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Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн, об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Страны, где пенсионеры получают самые большие выплаты:
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