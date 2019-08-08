Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.

Чтобы получить пенсию и подтвердить пенсионный стаж, нужны такие документы: трудовая книжка (на основании ее записей и других документов – справки предприятий, учреждений и организаций, а также сведения из госархивов.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитывается:

срочная служба в армии, уход за ребенком-инвалидом, воинская (не срочная) служба, отпуск по беременности и родам,

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, срочная альтернативная (не воинская) служба, пребывание на фронте или участие в боевых действиях,

инвалидность ввиду несчастного случая на производстве или профзаболевание,

исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа,