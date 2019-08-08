Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждают

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В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.
Чтобы получить пенсию и подтвердить пенсионный стаж, нужны такие документы: трудовая книжка (на основании ее записей и других документов – справки предприятий, учреждений и организаций, а также сведения из госархивов.
Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитывается:
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