Украинцам увеличили пенсии за счет средств от растаможивания "еврономеров"

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Повышение средней пенсии за второй квартал 2019 года произошло за счет средств, полученных от растаможивания “еврономеров”.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
За июнь 2019 года в бюджет Фонда за растаможку автомобилей на “евробляхах” поступило 7,9 млрд грн.
6,1 млрд грн из этой суммы были направлены на индексацию пенсий.
В Пенсионном фонде отметили, что по состоянию на 1 июля в Украине было 11,3 млн пенсионеров, из которых 8,59 млн – по возрасту (76% от всех).
Средний размер помощи, выплачиваемой в связи с потерей кормильца – 2660,9 грн – за квартал увеличился на 215 грн.
Средняя пенсия для военнослужащих выросла на 121 грн – 4827 грн.
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