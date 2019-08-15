Украинцам увеличили пенсии за счет средств от растаможивания "еврономеров"

Повышение средней пенсии за второй квартал 2019 года произошло за счет средств, полученных от растаможивания “еврономеров”.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

За июнь 2019 года в бюджет Фонда за растаможку автомобилей на “евробляхах” поступило 7,9 млрд грн.

6,1 млрд грн из этой суммы были направлены на индексацию пенсий.

В Пенсионном фонде отметили, что по состоянию на 1 июля в Украине было 11,3 млн пенсионеров, из которых 8,59 млн – по возрасту (76% от всех).

Средний размер помощи, выплачиваемой в связи с потерей кормильца – 2660,9 грн – за квартал увеличился на 215 грн.

Средняя пенсия для военнослужащих выросла на 121 грн – 4827 грн.

Справка Finance.ua

Пенсионный фонд ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии “в один клик” через веб-портал электронных услуг ведомства.

Теперь можно подать документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью).

Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней.