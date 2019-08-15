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Украинцам увеличили пенсии за счет средств от растаможивания "еврономеров"

Украинцам увеличили пенсии за счет средств от растаможивания "еврономеров"

Повышение средней пенсии за второй квартал 2019 года произошло за счет средств, полученных от растаможивания “еврономеров”.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

За июнь 2019 года в бюджет Фонда за растаможку автомобилей на “евробляхах” поступило 7,9 млрд грн.

6,1 млрд грн из этой суммы были направлены на индексацию пенсий.

В Пенсионном фонде отметили, что по состоянию на 1 июля в Украине было 11,3 млн пенсионеров, из которых 8,59 млн – по возрасту (76% от всех).

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Средний размер помощи, выплачиваемой в связи с потерей кормильца – 2660,9 грн – за квартал увеличился на 215 грн.

Средняя пенсия для военнослужащих выросла на 121 грн – 4827 грн.

Справка Finance.ua

  • Пенсионный фонд ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии “в один клик” через веб-портал электронных услуг ведомства.
  • Теперь можно подать документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью).
  • Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней.
  • Сервис является бесплатным.
По материалам Finance.UA
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