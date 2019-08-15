0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 188 0

В России утверждают, что Украина должна РФ 3 млрд долларов по еврооблигациям

В России утверждают, что Украина должна РФ 3 млрд долларов по еврооблигациям

Министерство финансов Российской Федерации обнародовало данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года, в том числе официальные претензии к Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина.

Читайте также: Минфин уменьшил объемы долговых облигаций: бюджет получил меньше 2 млрд грн

Так, общая задолженность по государственным кредитам составляла 39,4 млрд долларов. На первом месте находится Беларусь, а на втором – Украина.

По мнению Москвы, Украина остается должна 3,075 млрд долларов по еврооблигациям, выпущенным правительством Виктора Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон по этим облигациям в декабре 2015 года.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.