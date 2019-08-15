В России утверждают, что Украина должна РФ 3 млрд долларов по еврооблигациям

Министерство финансов Российской Федерации обнародовало данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года, в том числе официальные претензии к Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина.

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Так, общая задолженность по государственным кредитам составляла 39,4 млрд долларов. На первом месте находится Беларусь, а на втором – Украина.

По мнению Москвы, Украина остается должна 3,075 млрд долларов по еврооблигациям, выпущенным правительством Виктора Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон по этим облигациям в декабре 2015 года.