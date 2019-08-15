КГГА признала незаконными 15 строек в Киеве

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Комиссия при КГГА признала полностью незаконными 15 объектов строительства с последующей отменой разрешений. В частности, инициировано шесть уголовных производств.
Полностью нелегальными признаны такие жилые комплексы: «38 жемчужина» на улице Жилянской, 68, «Патриотика на озерах» на Осокорках, «Марсель» на улице Нижнеюрковской, «Выставочный» на Героев Обороны, 8, «Академ-Квартал» на улице Приборной, 10 «Паркленд» на улице Практичной, 2, Forest Avenue на улице Лесной, 78.
Также по семи объектам были отменены разрешительные документы до устранения недостатков. В частности, речь идет о строительстве многоэтажки в паре метров от школы в Платоновском переулке в Соломенском районе. Также остановлено строительство ЖК «Подол Гранд Винтаж».
По четырем – «поданы промежуточные предложения с целью снятия социального напряжения». Среди таких – ЖК «Турбийон» в Протасовом яру, строительству которого оказывают сопротивление активистские группы и общественность.
Всего комиссия проверки информации по объектам строительства рассмотрела 86 объектов.
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