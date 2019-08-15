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ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров: место Украины (инфографика)

ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров: место Украины (инфографика)

В списке наиболее развивающихся стран для фриланса Украина находится на 5 месте.

Об этом сказано в отчете, опубликованном на платформе Payoneer.

Для исследования собраны данные 300 тысяч представителей в сети Payoneer.

На первом местеСША. В 2019 году доходы фрилансеров там увеличились на 78%, в сравнении с прошлым годом.

На 59% выросли доходы у фрилансеров из Великобритании, “бронза” у фрилансеров Бразилии – рост доходов на 48%.

Интересно, но обогнал Украину и Пакистан.

ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров:

  • США – 78 %
  • Британия – 59 %
  • Бразилия – 48 %
  • Пакистан – 47 %
  • Украина – 36 %
  • Филиппины – 35 %
  • Индия- 29 %
  • Бангладеш – 27 %
  • Россия – 20 %
  • Сербия – 19 %


Инфографика payoneer

Если говорить о возрасте фрилансеров, 52% опрошенных моложе 30 лет, почти четверть моложе 25 лет. И только 6% старше 50 лет.


Инфографика payoneer

Независимо от их собственного местоположения, опрошенные фрилансеры обслуживают клиентов по всему миру и многие работают с клиентами
из более чем одного региона.

По материалам Finance.UA
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