ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров: место Украины (инфографика)

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В списке наиболее развивающихся стран для фриланса Украина находится на 5 месте.
Об этом сказано в отчете, опубликованном на платформе Payoneer.
Для исследования собраны данные 300 тысяч представителей в сети Payoneer.
На первом месте – США. В 2019 году доходы фрилансеров там увеличились на 78%, в сравнении с прошлым годом.
На 59% выросли доходы у фрилансеров из Великобритании, “бронза” у фрилансеров Бразилии – рост доходов на 48%.
Интересно, но обогнал Украину и Пакистан.
ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров:
Инфографика payoneer
Если говорить о возрасте фрилансеров, 52% опрошенных моложе 30 лет, почти четверть моложе 25 лет. И только 6% старше 50 лет.
Инфографика payoneer
Независимо от их собственного местоположения, опрошенные фрилансеры обслуживают клиентов по всему миру и многие работают с клиентами
из более чем одного региона.
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