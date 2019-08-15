ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров: место Украины (инфографика)

В списке наиболее развивающихся стран для фриланса Украина находится на 5 месте.

Об этом сказано в отчете , опубликованном на платформе Payoneer.

Для исследования собраны данные 300 тысяч представителей в сети Payoneer.

На первом месте – США. В 2019 году доходы фрилансеров там увеличились на 78%, в сравнении с прошлым годом.

На 59% выросли доходы у фрилансеров из Великобритании, “бронза” у фрилансеров Бразилии – рост доходов на 48%.

Интересно, но обогнал Украину и Пакистан.

ТОП-10 стран с растущим доходом фрилансеров:

США – 78 %

Британия – 59 %

Бразилия – 48 %

Пакистан – 47 %

Украина – 36 %

Филиппины – 35 %

Индия- 29 %

Бангладеш – 27 %

Россия – 20 %

Сербия – 19 %



Инфографика payoneer

Если говорить о возрасте фрилансеров, 52% опрошенных моложе 30 лет, почти четверть моложе 25 лет. И только 6% старше 50 лет.



Инфографика payoneer

Независимо от их собственного местоположения, опрошенные фрилансеры обслуживают клиентов по всему миру и многие работают с клиентами

из более чем одного региона.