МАУ распродает билеты ко Дню Независимости

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МАУ начала распродажу билетов в честь Дня Независимости Украины.
Скидки – действуют скидки до 50% от тарифа.
Скидки действуют – в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
Сроки действия акции – до 1 сентября 2019 года.
Действует в городах: из Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска.
Минимальные цены в одну сторону для вылета из Киева (при условии покупки билета в обе стороны):
Вильнюс — от 680 грн
Варшава — от 730 грн
Краков — от 730 грн
Львов — от 805 грн
Харьков — от 931 грн
Копенгаген — от 931 грн
Черновцы — от 956 грн
Лондон — от 1007 грн
Вена — от 1032 грн
Стокгольм — от 1032 грн
Будапешт — от 1082 грн
Берлин — от 1082 грн
Стамбул — от 2366 грн
Женева — от 2819 грн
Цюрих — от 3171 грн
Каир — от 3171 грн
Нью-Йорк — от 5865 грн
Торонто — от 6293 грн
Пекин — от 6871 грн грн
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