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МАУ распродает билеты ко Дню Независимости

МАУ распродает билеты ко Дню Независимости

МАУ начала распродажу билетов в честь Дня Независимости Украины.

Скидки – действуют скидки до 50% от тарифа.

Скидки действуют – в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Сроки действия акции – до 1 сентября 2019 года.

Действует в городах: из Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска.

Минимальные цены в одну сторону для вылета из Киева (при условии покупки билета в обе стороны):

Вильнюс — от 680 грн

Варшава — от 730 грн

Краков — от 730 грн

Львов — от 805 грн

Харьков — от 931 грн

Копенгаген — от 931 грн

Черновцы — от 956 грн

Лондон — от 1007 грн

Вена — от 1032 грн

Стокгольм — от 1032 грн

Будапешт — от 1082 грн

Берлин — от 1082 грн

Стамбул — от 2366 грн

Женева — от 2819 грн

Карты для тех, кто много тратит

Цюрих — от 3171 грн

Каир — от 3171 грн

Нью-Йорк — от 5865 грн

Торонто — от 6293 грн

Пекин — от 6871 грн грн

По материалам Finance.UA
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