День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфона

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Четверг, 1 августа. Прогноз по валюте от эксперта, вариант борьбы с коррупцией от Дубилета, реакция на укрепление гривны от НБУ.
Как победить коррупцию? Секрет от Дубилета. Сооснователь monobank и советник и.о. главы СБУ Дмитрий Дубилет заявил, что коррупцию можно победить современными технологиями. По его словам, в Украине начинается работа с рейдерством и теневым рынком алкоголя и сигарет. На таможне запустят эксперимент, благодаря которому взятки, дававшиеся таможенникам и эсбэушникам, будут направлены в бюджет.
Во имя государства… и зарплат. Средняя зарплата по многим профессиям в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по стране. Как свидетельствуют данные деклараций за прошлый год, наименьшая средняя зарплата – у социальных работников 5067 грн в месяц, а самая высокая – у судей, менеджеров и управляющих в Нацбанке, ПФУ и детективов НАБУ.
Ответ Нацбанка для Маркаровой. Председатель Нацбанка Яков Смолий назвал текущее укрепление гривны некритичным. Так он прокомментировал критику министра финансов Оксаны Маркаровой. По его словам, Нацбанк действует согласно правилам и документам, которыми руководствуется Департамент открытых рынков.
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Регистрируем ООО онлайн. С начала года МЭРТ разрабатывает упрощенные условия ведение бизнеса в Украине. Например, “Общество с ограниченной ответственностью” можно зарегистрировать за пару минут. Для этого необходимо авторизоваться в персональном кабинете, сформировать заявление, выбрать необходимые опции и наложить е-подписи. Правда, рассматриваться заявление будет в течение суток.
Снижение цен на газ. Для промышленности. С сегодняшнего дня “Нафтогаз” снижает цену на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на июль, в августе цены снижены на 7,2-7,5%.
Оплачиваем парковку смартфоном. В Киеве, кроме парковочных талонов, можно оплатить парковку с помощью мобильного телефона. Например, услугой ТелеПарк могут воспользоваться абоненты операторов Vodafone и Kyivstar, которые имеют возможность использовать свои электронные счета, а услугой SMS-парковка на номера 516 и 9393 может воспользоваться каждый водитель. Подробнее здесь.
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