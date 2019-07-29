Как оплатить парковку в Киеве с мобильного

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В Киеве существует несколько способов оплаты за парковку с помощью мобильного телефона.
Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевтранспарксервис».
Парковка с услугой ТелеПарк:
SMS-парковка на номера 516 и 9393 (UNIP)
Штрафы за неправильную парковку
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