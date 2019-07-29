Как оплатить парковку в Киеве с мобильного

В Киеве существует несколько способов оплаты за парковку с помощью мобильного телефона.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевтранспарксервис».

Парковка с услугой ТелеПарк:

Услуга предоставляется абонентам предоплаченной мобильной связи операторов Vodafone и Kyivstar, которые имеют возможность использовать для оплаты парковки свои электронные счета у вышеупомянутых операторов.

Для начала пользования услугой необходимо провести одноразовую регистрацию мобильного номера телефона и регистрационного номера автомобиля путем отсілки на единый короткий номер 849 с любого мобильного телефона сообщения с номером автомобиля.

Оплата парковки производится путем бесплатной отправки на короткий номер 849 кода с числовым номером парковочной площадки (например, 849 9999#), что позволяет оплатить 1 час парковки в соответствии с тарифной зоной парковки.

Для продления парковки еще на один час достаточно повторить отправку кода.

SMS-парковка на номера 516 и 9393 (UNIP)

Сначала водитель должен зарегистрироваться в собственном кабинете на unip.com.ua, и на его виртуальном счету должно быть достаточно средств для начала парковки.

Отправить на номер 9393* или 516** сообщение в виде: номер парковочной площадке или номер зоны «пробел» номер автомобиля. (Пример: АХХХХ /AX ААХХХХАА ). В ответ водитель получает сообщение о подтверждении начала парковки.

Для окончания парковки водитель должен отправить сообщение на номер 9393* или 516** с буквой «С» независимо от регистра алфавита «пробел» номер автомобиля. (Пример: С ААХХХХАА ). Водитель получит сообщение с информацией об окончании парковки и остатке средств на виртуальном счете.

Штрафы за неправильную парковку