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Как оплатить парковку в Киеве с мобильного

Как оплатить парковку в Киеве с мобильного

В Киеве существует несколько способов оплаты за парковку с помощью мобильного телефона.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевтранспарксервис».

Парковка с услугой ТелеПарк:

  • Услуга предоставляется абонентам предоплаченной мобильной связи операторов Vodafone и Kyivstar, которые имеют возможность использовать для оплаты парковки свои электронные счета у вышеупомянутых операторов.
  • Для начала пользования услугой необходимо провести одноразовую регистрацию мобильного номера телефона и регистрационного номера автомобиля путем отсілки на единый короткий номер 849 с любого мобильного телефона сообщения с номером автомобиля.
  • Оплата парковки производится путем бесплатной отправки на короткий номер 849 кода с числовым номером парковочной площадки (например, 849 9999#), что позволяет оплатить 1 час парковки в соответствии с тарифной зоной парковки.
  • Для продления парковки еще на один час достаточно повторить отправку кода.

SMS-парковка на номера 516 и 9393 (UNIP)

  • Сначала водитель должен зарегистрироваться в собственном кабинете на unip.com.ua, и на его виртуальном счету должно быть достаточно средств для начала парковки.
  • Отправить на номер 9393* или 516** сообщение в виде: номер парковочной площадке или номер зоны «пробел» номер автомобиля. (Пример: АХХХХ/AX ААХХХХАА). В ответ водитель получает сообщение о подтверждении начала парковки.
  • Для окончания парковки водитель должен отправить сообщение на номер 9393* или 516** с буквой «С» независимо от регистра алфавита «пробел» номер автомобиля. (Пример: С ААХХХХАА). Водитель получит сообщение с информацией об окончании парковки и остатке средств на виртуальном счете.

Штрафы за неправильную парковку

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неоплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 150 до 300 грн.)
По материалам Finance.UA
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