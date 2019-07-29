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В Нацбанке назвали укрепление гривны некритичным

В Нацбанке назвали укрепление гривны некритичным

Председатель Нацбанка Яков Смолий назвал текущее укрепление гривны некритичным. Так он вчера прокомментировал критику министра финансов Оксаны Маркаровой, отвечая на вопрос Радио Свобода.

«Мы действуем согласно нашим правилам, согласно нашим документам, которыми руководствуется Департамент открытых рынков, и то, что происходит сегодня на рынке с национальной валютой, никоим образом не является чем-то критичным, чтобы реагировать на комментарии публичных менеджеров», — подчеркнул Смолий.

За прошлую неделю украинская валюта укрепилась на гривну с небольшим, а на этой неделе ее безналичный курс падал аж до 24,96 грн./$. Это минимальное значение с 2016 года, и на 1,8 грн меньше, чем в мае этого года. Лето-2019 межбанк начинал на уровне 26,7 грн./$.

До конца не понятно, какие именно правила и документы имелись в виду. Смолий этого не уточнил. Возможно, чиновник намекнул на затертый до дыр аргумент о том, что стабильность гривны, по новому нацбанковскому закону, больше не является главным приоритетом НБУ. Ключевая обязанность регулятора — поддержание ценовой стабильности. Это называют таргетированием инфляции и, как уверяют в центробанке, успешно с этим справляются.

Хотя все понимают, что как только будет изменена методика расчета индекса инфляции (это уже прерогатива правительства), и она наконец станет объективной — этот карточный домик тут рассыплется. Потому что реальная инфляция в Украине не имеет ничего общего с данным Госстата и Нацбанка.

Тем не менее, инфляционный аргумент какое-то время может послужить защитой Нацбанка. Чем ниже курс доллара — тем ниже цены на импорт и, соответственно, цены на товары. Как известно, импортная составляющая (даже небольшая) есть в большинстве товаров, производимых в Украине.

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Второй аргумент и документ, который НБУ может предъявить Минфину — это новый валютный закон. Который предполагает свободный рынок. Полностью свободный и совершенно не регулируемый. Это значит, что стоимость гривны должна определяться спросом и предложением валюты, а не центробанком. Он может умыть руки и спокойно наблюдать за всем со стороны.

По материалам Радио Свобода
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