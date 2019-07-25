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В Минфине раскритиковали НБУ за укрепление гривны

В Минфине раскритиковали НБУ за укрепление гривны

Министр финансов Украины Оксана Маркарова дала комментарий по поводу укрепления гривны.

Об этом глава Минфина написала в комментарии под постом новоназначенного члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика в Facebook.

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Член наблюдательного совета ПриватБанка считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны “граничащим с преступной халатностью”.

Так, глава Минфина согласилась с автором текста, что укрепление гривны можно использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетную) и отменить все ограничения на движение капитала в стране.

“Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем”, – отметила Маркарова.

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Она подчеркнула, что политика Нацбанка есть полностью независимой.

“Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы (по продаже облигаций государственного займа, – ред.) публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. Простите, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания – задача НБУ. Здесь мы только свою позицию можем высказывать, что мы регулярно и делаем”, – написала глава Минфина, ответив на критику о том, что министерство делает недостаточно для сдерживания укрепления гривны.

По материалам РБК-Украина
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