Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - эксперт

Экономист дал прогноз по национальной валюте и считает, что на ее обвал могут повлиять несколько факторов.

Об этом заявил Тарас Козак на своей странице Facebook.

Эксперт считает, что доллар падает к гривне, уже ниже 25.50 гривен за доллар на межбанке и примерно 25.60 гривен за доллар в обменниках. Вполне может упасть ниже. Таким образом, доллар может быть и 25 гривен за доллар, и значительно ниже.

“Иностранцам нравятся наши гривневые ОВГЗ. На этой неделе таких бумаг куплено еще на $200 млн, эти средства, видимо, тоже из-за границы”, – отметил Козак в сети.

При этом в настоящее время “приплывают” только портфельные инвестиции.

Однако Запад весьма позитивно оценивает результаты парламентских выборов, поэтому хорошая будущая коалиция и назначение технократического правительства вполне могут открыть шлюзы для долгожданных многомиллиардных прямых инвестиций из-за рубежа.

“Доллар может провалиться даже до 20 гривен за доллар. Ждать недолго. Через месяц все будет понятно. А пока диверсифицируйте свои активы. Держите в разных корзинах. Я рекомендую иметь довольно большую гривневую корзину!” – посоветовал экономист.