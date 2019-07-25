Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - эксперт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Экономист дал прогноз по национальной валюте и считает, что на ее обвал могут повлиять несколько факторов.
Об этом заявил Тарас Козак на своей странице Facebook.
Эксперт считает, что доллар падает к гривне, уже ниже 25.50 гривен за доллар на межбанке и примерно 25.60 гривен за доллар в обменниках. Вполне может упасть ниже. Таким образом, доллар может быть и 25 гривен за доллар, и значительно ниже.
“Иностранцам нравятся наши гривневые ОВГЗ. На этой неделе таких бумаг куплено еще на $200 млн, эти средства, видимо, тоже из-за границы”, – отметил Козак в сети.
При этом в настоящее время “приплывают” только портфельные инвестиции.
Однако Запад весьма позитивно оценивает результаты парламентских выборов, поэтому хорошая будущая коалиция и назначение технократического правительства вполне могут открыть шлюзы для долгожданных многомиллиардных прямых инвестиций из-за рубежа.
“Доллар может провалиться даже до 20 гривен за доллар. Ждать недолго. Через месяц все будет понятно. А пока диверсифицируйте свои активы. Держите в разных корзинах. Я рекомендую иметь довольно большую гривневую корзину!” – посоветовал экономист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как часто менять работу: советы экспертовПозавчера, 18:05 - 4018 8
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертОколо часа назад - 1611 7
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)8 ч. назад - 5290 5
Коболев назвал три основных поражения "Нафтогаза"Вчера, 21:00 - 2374 5
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)8 ч. назад - 10752 4
День финансов, 29 июля: изменения для Трудового кодекса, индексация зарплат в июле, открытие счета для СПДВчера, 17:50 - 12513
В ОАЭ предлагают собирать брошенные суперкары за $40 тысяч в год13 ч. назад - 11604 1
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)8 ч. назад - 10752 4
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)8 ч. назад - 5290 5
Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазиныВчера, 22:09 - 3304
Открыт механизм биологического бессмертияВчера, 15:46 - 1252
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 840
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 995 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3846
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4289 2