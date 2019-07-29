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Сколько зарабатывают украинские госслужащие

Сколько зарабатывают украинские госслужащие

Средняя зарплата по многим профессиям в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по стране, которая в прошлом году составляла более 8 тыс. грн.

Портал TEXTY.ORG.UA проанализировал декларации за 2018 и получил такие результаты.

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Наименьшая средняя зарплата – у социальных работников 5067 грн в месяц.

Самая высокая средняя зарплата – у судей, менеджеров и управляющих в Национальном банке и Пенсионном фонде, а также у детективов НАБУ.

Размеры зарплат по профессиям:

  • Социальный работник – 5067 грн;
  • Заведующий ветлечебницей – 5600;
  • Библиотекарь – 5800;
  • Медсестра – 6800;
  • Воспитатель – 7200;
  • Егерь – 7400 грн;
  • Кладовщик – 7500 грн;
  • Глава фермерского хозяйства – 7600 грн;
  • Ветеринар – 7700;
  • Фельдшер – 7800 грн;
  • Заместитель главного инженера – 34 200;
  • Начальник отдела/управления в министерстве – 34 500 грн;
  • Председатель комитета/подкомитета Верховной Рады – 35 400 грн,
  • Ректор вуза – 37700;
  • Председатель суда – 37 900 грн;
  • Судья – 41 700;
  • Заместитель председателя суда – 41 800;
  • Начальник отдела/управления в НБУ, ПФ и АМКУ – 43 600;
  • Детектив НАБУ – 64 100 грн.

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По материалам Finance.UA
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