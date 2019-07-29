Сколько зарабатывают украинские госслужащие

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Средняя зарплата по многим профессиям в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по стране, которая в прошлом году составляла более 8 тыс. грн.
Портал TEXTY.ORG.UA проанализировал декларации за 2018 и получил такие результаты.
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Наименьшая средняя зарплата – у социальных работников 5067 грн в месяц.
Самая высокая средняя зарплата – у судей, менеджеров и управляющих в Национальном банке и Пенсионном фонде, а также у детективов НАБУ.
Размеры зарплат по профессиям:
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