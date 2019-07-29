Зарегистрировать ООО теперь можно за три минуты

Минэкономразвития системно работает над упрощением условий ведения бизнеса в Украине, в частности, упрощением регистрации “Общества с ограниченной ответственностью”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ООО, нужно:

авторизоваться в персональном кабинете «Онлайн-дома юстиции»,

сформировать заявление,

выбрать необходимые опции модельного устава и наложить электронные подписи учредителя.

после этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения,

рассмотрение документов осуществляется в течение 24 часов после поступления, кроме выходных и праздничных дней.

Стоимость услуг:

Бесплатно.

МЭРТ также выделяет несколько освновних изменений: