Зарегистрировать ООО теперь можно за три минуты

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Минэкономразвития системно работает над упрощением условий ведения бизнеса в Украине, в частности, упрощением регистрации “Общества с ограниченной ответственностью”.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ООО, нужно:
Стоимость услуг:
МЭРТ также выделяет несколько освновних изменений:
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