0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 200 0

Зарегистрировать ООО теперь можно за три минуты

Зарегистрировать ООО теперь можно за три минуты

Минэкономразвития системно работает над упрощением условий ведения бизнеса в Украине, в частности, упрощением регистрации “Общества с ограниченной ответственностью”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ООО, нужно:

  • авторизоваться в персональном кабинете «Онлайн-дома юстиции»,
  • сформировать заявление,
  • выбрать необходимые опции модельного устава и наложить электронные подписи учредителя.
  • после этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения,
  • рассмотрение документов осуществляется в течение 24 часов после поступления, кроме выходных и праздничных дней.

Стоимость услуг:

  • Бесплатно.

МЭРТ также выделяет несколько освновних изменений:

  • Отменены 138 актов в сфере ценового регулирования.
  • Отменена книга отзывов и предложений, чем сэкономили предпринимателям около 100 млн грн в год.
  • Сэкономлено около 960 млн грн в год, когда установили четкий порядок возобновления действия лицензии, которая была остановлена ​​органом лицензирования.
  • Сокращено время регистрации ООО до 3 минут на основе модельного устава.
  • Упрощен доступ банков к информации из государственных реестров, чтобы они ее получали сами, а не требовали от бизнеса и граждан.
  • С 10 до 1 дня ускорена регистрация декларации о готовности завершенного объекта строительства к эксплуатации.
  • Приостановлены неправомерные проверки иностранных судов Госэкоинспекцией в морских портах Украины.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.