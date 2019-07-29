0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

С 1 августа снижается цена на газ для промышленности

С 1 августа снижается цена на газ для промышленности

С сегодняшнего дня “Нафтогаз Украины” снижает цену на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены снижены на 7,2-7,5%.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты цена составит:

  • 4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Читайте также: Нафтогаз запустил программу Доступное тепло: сколько можно сэкономить

“Нафтогаз” пока не обнародовал цену на газ для населения в августе, однако конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.