С 1 августа снижается цена на газ для промышленности

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С сегодняшнего дня “Нафтогаз Украины” снижает цену на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.
По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены снижены на 7,2-7,5%.
В зависимости от объемов закупки и условий оплаты цена составит:
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“Нафтогаз” пока не обнародовал цену на газ для населения в августе, однако конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки.
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