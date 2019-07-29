С 1 августа снижается цена на газ для промышленности

С сегодняшнего дня “Нафтогаз Украины” снижает цену на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены снижены на 7,2-7,5%.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты цена составит:

4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

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“Нафтогаз” пока не обнародовал цену на газ для населения в августе, однако конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки.